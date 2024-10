Idoso é detido por fabricar armas para organização criminosa

- Foto: Divulgação / PCPE

Um homem de 61 anos, foi preso em flagrante em uma área rural do município de Ipojuca, no Grande Recife (PE), na última quinta-feira, 26, pela Polícia Civil atuando como armeiro do crime organizado em uma área rural do município de Ipojuca, no Grande Recife (PE).

Ele foi preso em flagrante por posse e comércio ilegal de armas de fogo e agora enfrenta as acusações. A prisão do suspeito ocorreu após uma série de investigações que começaram em junho deste ano, quando a Delegacia de Ipojuca recebeu informações sobre a fabricação e reparo de armas destinadas a grupos criminosos ativos na região do litoral sul.

O detido mantinha um galpão de carpintaria em seu terreno como fachada. No local, a polícia apreendeu diversas armas, incluindo espingardas, garruchas e revólveres, além de uma grande quantidade de munições e peças de armamento.

Itens apreendidos:

Espingardas de calibres 12, 20, 28 e 36

Garruchas de calibres 32 e 22

Um revólver calibre 32 parcialmente desmontado

Munições e cartuchos de diversos calibres

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações continuam para identificar possíveis conexões com grupos criminosos que utilizavam os serviços do armeiro.