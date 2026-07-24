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INCLUSÃO

Igreja evangélica permite que pessoas LGBT+ se tornem pastores

Determinação foi decidida em Assembleia Geral realizada em Salvador

Gustavo Nascimento
Por
Membros da Igreja Presbiteriana Unida (IPU)
Membros da Igreja Presbiteriana Unida (IPU) - Foto: Divulgação | Igreja Presbiteriana Unida

Entre os dias 17 e 19 de julho, Salvador foi palco da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Unida (IPU), que terminou com uma decisão radical em relação aos rumos da instituição. A partir da Assembleia, foi decidido que pessoas da comunidade LGBT+ podem ser recebidas como membros da IPU e, caso atendam aos critérios estabelecidos para o exercício do ministério, também poderão atuar como pastores.

Com a decisão, a IPU passa a integrar o grupo de denominações históricas brasileiras que reconhecem a participação plena de pessoas LGBT+, ao lado da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.

Debate longo

O tema vinha sendo discutido pela Igreja Presbiteriana Unida desde 2023, quando foi criada uma Comissão Especial para Assuntos de Gênero. O grupo reuniu integrantes da comunidade LGBT+, representantes de presbitérios e pastores que celebram casamentos entre pessoas homoafetivas.

Ao longo dos trabalhos, a comissão analisou documentos oficiais da igreja e promoveu encontros com lideranças locais.

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Segundo a comissão, as discussões revelaram diferentes interpretações dentro da IPU sobre a inclusão da população LGBT+, desde posições mais conservadoras até perspectivas inclusivas.

Outras decisões

Além da abertura para o acolhimento de pessoas LGBT+, a assembleia aprovou uma série de princípios mínimos que deverão ser observados pelas igrejas locais.

Entre eles estão a proibição de discursos de ódio, práticas discriminatórias e qualquer forma de violência simbólica, espiritual ou psicológica contra pessoas homoafetivas. O documento também rejeita iniciativas conhecidas como “cura gay”, prática amplamente contestada por entidades médicas e psicológicas.

História da denominação

A Igreja Presbiteriana Unida surgiu na década de 1970 após o afastamento de pastores ligados a pautas de democracia, justiça social e direitos humanos da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB). Desde então, a denominação passou a funcionar como uma federação de igrejas locais.

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evangélica igreja LGBT

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