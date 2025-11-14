Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

Local onde a explosão aconteceu - Foto: Reprodução | CNN

Uma explosão que aconteceu em um imóvel no bairro do Tatuapé na zona leste de São Paulo na quinta-feira, 13, deixou um homem morto. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o imóvel era utilizado como depósito ilegal de fogos de artifício.

Ainda segundo a Civil, a explosão deixou cerca de 21 imóveis vizinhos interditados, derrubou estruturas metálicas e provocou danos em vários veículos estacionados na região. As informações são da CNN.

Ainda de acordo com a CNN, outras 10 pessoas, entre elas a dona do imóvel e o seu filho, precisaram receber atendimento por conta da explosão.

O incidente, registrado por câmeras de segurança, provocou a interdição temporária da Avenida Salim Farah Maluf, para que as equipes da PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo), CBPMESP (Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo) e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pudessem atuar com segurança.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar todas as circunstâncias da explosão.

O caso foi registrado como explosão, crime ambiental e lesão corporal no 30° DP (Tatuapé).