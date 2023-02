Incêndio de grandes proporções atinge casa noturna em Santa Catarina

Um incêndio de grandes proporções atinge a boate Warung Beach Club, em Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina, nesta quarta-feira, 22. O Corpo de Bombeiros informou que cinco caminhões de combate foram encaminhados à ocorrência.

Segundo testemunhas, as chamas iniciaram por volta das 10h em um pequeno espaço, mas rapidamente se alastraram a outros locais. Até o momento não há relatos de feridos.

Segundo os bombeiros, uma pessoa no local ouviu um estouro no centro do espaço e quando abriu a porta, se deparou com as labaredas já altas na parte do caixa e do dj.

O empreendimento foi inaugurado há mais de 20 anos, é considerado referência no cenário nacional e internacional de música eletrônica. É cercado por área de vegetação e fica próximo a uma faixa de areia.

Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos das chamas. Confira.