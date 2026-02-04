BRASIL
Incêndio e feridos: carro com órgãos para transplante capota após batida
Acidente ocorreu durante transporte de rins e globos oculares para transplante
Por Luan Julião
Um acidente de trânsito envolvendo um veículo oficial do Governo de Santa Catarina interrompeu temporariamente o transporte de órgãos para transplante na manhã desta quarta-feira, 4, em Florianópolis. Apesar da gravidade da colisão, os rins e globos oculares que eram levados para procedimentos médicos não sofreram danos e seguem aptos para utilização, conforme avaliação técnica.
A batida aconteceu na Avenida Governador Gustavo Richard, na região central da capital, e envolveu um Hyundai Creta, automóvel oficial da SC Transplantes, e um Chevrolet Prisma. Com o impacto, o carro de passeio pegou fogo, enquanto o veículo oficial acabou capotando e ficou tombado na pista.
No Chevrolet Prisma estavam um homem e uma mulher, que ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Celso Ramos. Já no carro da SC Transplantes viajavam um motorista, um médico e um residente, que retornavam do Hospital Regional de São José (HRSJ) após um procedimento de captação de órgãos.
Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a equipe que estava no veículo oficial não sofreu ferimentos aparentes.
"Os três ocupantes passam bem e não apresentaram ferimentos aparentes. Ainda assim, por medida de segurança, estão sendo orientados a realizar avaliação médica em unidade hospitalar para descartar possíveis lesões", informou a SES.
Após o acidente, os órgãos transportados foram encaminhados para avaliação técnica, que confirmou a integridade do material biológico.
"Os órgãos transportados chegaram à SC Transplantes, onde foram avaliados pela equipe técnica. Após a análise, foi identificado que se mantiveram íntegros, dentro das condições adequadas de acondicionamento, estando aptos para encaminhamento aos serviços de transplantes.
A Secretaria de Estado da Saúde acompanha a situação e presta todo o suporte necessário aos profissionais envolvidos."
Em outro trecho da nota oficial, a SES detalhou o ocorrido nas proximidades do Terminal de Integração do Centro (TICEN).
"A Secretaria de Estado da Saúde informa que, na manhã desta terça-feira (04), um veículo da SC Transplantes se envolveu em um acidente de trânsito nas proximidades do TICEN, em Florianópolis. O automóvel colidiu com outro veículo."
Ainda de acordo com a pasta, o grupo retornava de uma ação de captação no município vizinho.
"No veículo estavam um motorista, um médico e um residente, que retornavam do Hospital Regional de São José (HRSJ) após um procedimento de captação."
