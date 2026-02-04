Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Incêndio e feridos: carro com órgãos para transplante capota após batida

Acidente ocorreu durante transporte de rins e globos oculares para transplante

Luan Julião

Por Luan Julião

04/02/2026 - 18:25 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Causas do acidente ainda não foram divulgadas
Causas do acidente ainda não foram divulgadas -

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo oficial do Governo de Santa Catarina interrompeu temporariamente o transporte de órgãos para transplante na manhã desta quarta-feira, 4, em Florianópolis. Apesar da gravidade da colisão, os rins e globos oculares que eram levados para procedimentos médicos não sofreram danos e seguem aptos para utilização, conforme avaliação técnica.

A batida aconteceu na Avenida Governador Gustavo Richard, na região central da capital, e envolveu um Hyundai Creta, automóvel oficial da SC Transplantes, e um Chevrolet Prisma. Com o impacto, o carro de passeio pegou fogo, enquanto o veículo oficial acabou capotando e ficou tombado na pista.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No Chevrolet Prisma estavam um homem e uma mulher, que ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Celso Ramos. Já no carro da SC Transplantes viajavam um motorista, um médico e um residente, que retornavam do Hospital Regional de São José (HRSJ) após um procedimento de captação de órgãos.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a equipe que estava no veículo oficial não sofreu ferimentos aparentes.

"Os três ocupantes passam bem e não apresentaram ferimentos aparentes. Ainda assim, por medida de segurança, estão sendo orientados a realizar avaliação médica em unidade hospitalar para descartar possíveis lesões", informou a SES.

Após o acidente, os órgãos transportados foram encaminhados para avaliação técnica, que confirmou a integridade do material biológico.

Leia Também:

Colar cartaz pode dar prisão? Nova lei proíbe propagandas na cidade
Bahia tem 32 foragidos por feminicídio e é o 2º estado com mais casos
“Socorro, está pegando fogo”: homem pediu ajuda por WhatsApp antes de morrer

"Os órgãos transportados chegaram à SC Transplantes, onde foram avaliados pela equipe técnica. Após a análise, foi identificado que se mantiveram íntegros, dentro das condições adequadas de acondicionamento, estando aptos para encaminhamento aos serviços de transplantes.

A Secretaria de Estado da Saúde acompanha a situação e presta todo o suporte necessário aos profissionais envolvidos."

Em outro trecho da nota oficial, a SES detalhou o ocorrido nas proximidades do Terminal de Integração do Centro (TICEN).

"A Secretaria de Estado da Saúde informa que, na manhã desta terça-feira (04), um veículo da SC Transplantes se envolveu em um acidente de trânsito nas proximidades do TICEN, em Florianópolis. O automóvel colidiu com outro veículo."

Ainda de acordo com a pasta, o grupo retornava de uma ação de captação no município vizinho.

"No veículo estavam um motorista, um médico e um residente, que retornavam do Hospital Regional de São José (HRSJ) após um procedimento de captação."

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de trânsito Florianópolis santa catarina saúde pública Transplante de órgãos veículo oficial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Causas do acidente ainda não foram divulgadas
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Causas do acidente ainda não foram divulgadas
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Causas do acidente ainda não foram divulgadas
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

Causas do acidente ainda não foram divulgadas
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x