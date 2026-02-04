“Socorro, está pegando fogo”: homem pediu ajuda por WhatsApp antes de morrer

Siga o A TARDE no Google

incêndio no centro de São Bernardo do Campo - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um pedido de ajuda enviado por celular antecedeu uma tragédia registrada na Grande São Paulo. Flávio Araújo Vieira, de 46 anos, morreu neste domingo (1º/2) após um incêndio atingir o apartamento onde ele morava, no centro de São Bernardo do Campo.

A ocorrência foi registrada em um edifício residencial localizado na Rua 24 de Fevereiro e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Civil.

Pedido de socorro antes do fogo se espalhar

Minutos antes da chegada das equipes de emergência, Flávio enviou uma mensagem em um grupo de WhatsApp formado por moradores do prédio. No texto, ele alertava sobre o incêndio e indicava o local exato onde estava.

“Socorro. Está pegando fogo aqui”, escreveu o morador, informando o número do apartamento.

Mensagem enviada durante o incêndio | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Incêndio começou no 17º andar



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 9h, em um apartamento localizado no 17º andar do prédio. A mensagem enviada pela vítima, no entanto, foi registrada às 8h50, cerca de dez minutos antes do chamado oficial.

As chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel, exigindo a evacuação parcial do edifício.

Morte constatada no local



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Flávio foi encontrado com queimaduras de terceiro grau. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a morte foi constatada ainda no local do incêndio.

O corpo da vítima foi encaminhado para exames no Instituto Médico Legal (IML).

Caso é tratado como morte suspeita

Ainda de acordo com a SSP, o caso foi registrado como incêndio e morte suspeita no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do ocorrido.

As autoridades informaram que as investigações seguem em andamento para esclarecer as causas do incêndio.

Outras pessoas foram atendidas

Além da vítima fatal, outras duas pessoas precisaram de atendimento médico. Segundo o Corpo de Bombeiros, ambas sofreram ferimentos leves após inalarem fumaça e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Universitário (HU).

O incêndio foi controlado e, de acordo com os bombeiros, o prédio já está em condições seguras.