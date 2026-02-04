Menu
BRASIL

“Miojo” a R$ 0,01 causa correria em supermercado; Veja vídeo

Promoção relâmpago durante reinauguração atrai multidão

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

04/02/2026 - 14:37 h

Oferta de macarrão instantâneo por R$ 0,01
Oferta de macarrão instantâneo por R$ 0,01 -

Uma promoção inusitada foi o suficiente para provocar correria e tumulto dentro de um supermercado no Rio Grande do Norte. Durante a reinauguração de uma loja atacarejo em Assu, no Oeste potiguar, clientes se aglomeraram após a liberação de pacotes de macarrão instantâneo vendidos por apenas R$ 0,01.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram dezenas de pessoas correndo em direção a um único ponto da loja, com cestas nas mãos, disputando os produtos anunciados a preço simbólico.

Correria em meio à reinauguração

A cena aconteceu na última quinta-feira, 29, durante a reabertura da unidade localizada a pouco mais de 200 quilômetros de Natal. A movimentação intensa chamou a atenção de quem acompanhava o evento e acabou sendo registrada por clientes que estavam no local.

Segundo a rede responsável pelo supermercado, a ação promocional disponibilizou mil unidades do produto, que se esgotaram rapidamente.

Estoque esgotado em quatro minutos

De acordo com a empresa, todos os pacotes de macarrão instantâneo foram vendidos em cerca de quatro minutos. A velocidade com que os itens desapareceram das prateleiras contribuiu para o tumulto registrado nas imagens que viralizaram online.

Apesar da aglomeração e da corrida dos clientes, a rede informou que não houve registro de feridos durante a ação.

Outras ofertas ao longo do dia

Além do macarrão instantâneo, o supermercado informou que outras promoções semelhantes foram realizadas ao longo do dia, com produtos oferecidos por valores de R$ 0,01 e R$ 0,99.

A empresa destacou ainda que ações desse tipo fazem parte da estratégia adotada em inaugurações e reinaugurações de lojas da rede.

