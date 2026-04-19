Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIMENTO

Indústria de farinha inaugura fábrica e gera 200 empregos no Nordeste

Empresa é líder nacional em farinha de trigo e misturas para bolos

Agatha Victoria Reis
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

Conhecida por ser líder nacional em farinha de trigo e misturas para bolos, a J.Macêdo inaugurou, no dia 9 de abril, uma nova fábrica em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. O investimento foi de R$ 300 milhões.

A unidade industrial foi instalada em um terreno de cerca de 136 mil m² e foi projetada para operar de forma integrada ao moinho da empresa em Fortaleza. A capacidade de produção é de até 100 mil toneladas de farinha por ano.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A empresa é responsável por marcas amplamente conhecidas no Brasil, como Dona Benta, Petybon, Sol, Brandini e Boa Sorte.

Leia Também:

Brasileiro desaparece após encontro marcado por app em Buenos Aires
Socorrista do SAMU descobre morte do próprio filho ao atender acidente
Polícia fecha baile do CV e apreende fuzil, granada e até macaco no Rio

200 vagas de emprego

De acordo com a J.Macêdo, a nova fábrica deve gerar cerca de 200 empregos diretos e indiretos na região.

Além da produção, o espaço também conta com um centro de distribuição voltado para atender as regiões Norte e Nordeste.

Além da unidade no Ceará, a empresa também inaugurou uma fábrica em Londrina, no Paraná, com investimento semelhante de R$ 300 milhões, voltada para atender as regiões Sul e Sudeste.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Nordeste

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

Imagem ilustrativa
Play

Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

Imagem ilustrativa
Play

Luana Piovani chama Neymar Jr. de “aborto da natureza”; veja vídeo

Imagem ilustrativa
Play

Helicóptero cai no mar em pouso forçado na Praia da Barra da Tijuca

x