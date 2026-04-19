Indústria de farinha inaugura fábrica e gera 200 empregos no Nordeste

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Imagem ilustrativa - Foto: Reprodução| Freepik

Conhecida por ser líder nacional em farinha de trigo e misturas para bolos, a J.Macêdo inaugurou, no dia 9 de abril, uma nova fábrica em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. O investimento foi de R$ 300 milhões.

A unidade industrial foi instalada em um terreno de cerca de 136 mil m² e foi projetada para operar de forma integrada ao moinho da empresa em Fortaleza. A capacidade de produção é de até 100 mil toneladas de farinha por ano.

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A empresa é responsável por marcas amplamente conhecidas no Brasil, como Dona Benta, Petybon, Sol, Brandini e Boa Sorte.

200 vagas de emprego

De acordo com a J.Macêdo, a nova fábrica deve gerar cerca de 200 empregos diretos e indiretos na região.

Além da produção, o espaço também conta com um centro de distribuição voltado para atender as regiões Norte e Nordeste.

Além da unidade no Ceará, a empresa também inaugurou uma fábrica em Londrina, no Paraná, com investimento semelhante de R$ 300 milhões, voltada para atender as regiões Sul e Sudeste.