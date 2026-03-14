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BRASIL

Influencer famoso revela luta contra vício em pornografia

Entre os motivos que o levaram a enfrentar o problema está o relacionamento com a noiva atual

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

14/03/2026 - 19:08 h

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O influenciador também afirmou que o vício trouxe impactos diretos para a saúde mental
O influenciador também afirmou que o vício trouxe impactos diretos para a saúde mental -

O influenciador mineiro Gustavo Tubarão fez um forte desabafo nas redes sociais ao falar sobre a luta contra o vício em pornografia. Segundo ele, já são dois anos sem consumir esse tipo de conteúdo, decisão que, de acordo com o criador de conteúdo, trouxe mudanças importantes para sua saúde mental e vida pessoal.

Durante o relato, ele contou que o hábito estava afetando seu bem-estar emocional e espiritual, além de gerar pensamentos intrusivos no dia a dia.

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Impacto no relacionamento

Entre os motivos que o levaram a enfrentar o problema está o relacionamento com a influenciadora Jade Sales, de quem está noivo. De acordo com Gustavo, o consumo frequente de materiais adultos provocava o surgimento de “pensamentos pornográficos intrusivos” em situações cotidianas.

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Um post compartilhado por Gustavo Tubarão 🦈 (@ogustavotubarao)

“Eu sentia que estava arruinando não só o meu mental, mas o meu espiritual também. Do nada numa padaria ou qualquer outro lugar, vinha uns pensamentos sujos, velhos, podres”, relatou.

“Uma guerra dentro da cabeça”

O influenciador também afirmou que o vício trouxe impactos diretos para a saúde mental. Ele descreveu o período como “uma guerra dentro da cabeça”, marcada por conflitos internos e dificuldade de controle sobre os próprios pensamentos.

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Apesar das dificuldades, Gustavo afirma que conseguiu abandonar o hábito e percebeu mudanças significativas na rotina.

Mudanças após abandonar o hábito

Segundo o influenciador, deixar o consumo de pornografia foi uma das decisões mais difíceis que já tomou, mas também uma das mais importantes.

“Eu posso dizer que foi uma das melhores e mais difíceis escolhas que eu fiz na vida. Eu estou em paz comigo, estou com mais disposição para fazer os trem, mais controle emocional”, afirmou.

Alerta para outros homens

Ao abordar o tema publicamente, Gustavo Tubarão disse que também quis alertar outras pessoas que enfrentam a mesma situação. Ele destacou que muitos homens lidam com o problema de forma silenciosa.

“Não tô aqui para julgar ninguém, até porque a maioria dos homens consome, eu consumia também. Mas tem uma coisa que ninguém fala também: milhões de homens estão presos nisso em silêncio”, declarou.

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Tags:

pornografia

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