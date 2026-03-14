Cadela é resgatada após passar três dias presa dentro de carro

As equipes conseguiram abrir o veículo e retirar o animal em segurança - Foto: Divulgação/ Seop

Uma cadelinha foi resgatada na manhã deste sábado, 14, após passar cerca de três dias presa dentro de um carro estacionado na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo moradores da região, o veículo estava parado no local desde a última quinta-feira, 12. A presença do animal só foi percebida neste sábado, quando a cachorrinha foi vista arranhando os vidros do banco traseiro.

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Moradores avisaram o vereador Luiz Ramos Filho, integrante da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal. Ele acionou a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio de Janeiro, que realizou o resgate com apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro (Seop).

As equipes conseguiram abrir o veículo e retirar o animal em segurança. No momento do resgate, o dia era de sol na capital fluminense, com temperaturas próximas de 30 °C, o que aumentava o risco para o animal preso no interior do carro.

Cadela recebeu atendimento veterinário

Após ser retirada do veículo, a cadelinha recebeu água e foi levada inicialmente para a 12ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, em Copacabana, onde o caso foi registrado. Em seguida, o animal foi encaminhado ao Hospital Veterinário Jorge Vaitsman, localizado no bairro da Mangueira, para avaliação médica.

Segundo a secretária Jeniffer Coelho, responsável pela pasta de proteção animal, o estado de saúde da cadela aparenta ser estável.

“Aparentemente a cadelinha está bem de saúde. Vai ser avaliada pelos veterinários do município. A boa notícia é que já temos uma pessoa interessada em adotá-la”, afirmou.

Caso ocorreu no Dia Nacional dos Animais

O vereador Luiz Ramos Filho destacou que o resgate aconteceu justamente no Dia Nacional dos Animais. “A crueldade contra esses seres indefesos aumenta a cada dia. Precisamos lembrar que maltratar e abandonar animais é crime e pode resultar em até cinco anos de prisão”, afirmou.

Além da suspeita de maus-tratos, o carro estava estacionado irregularmente em uma vaga reservada para idosos, sem a devida identificação. Por causa da infração, o veículo foi rebocado pelas autoridades.

Até o momento, os tutores da cadelinha não foram localizados.