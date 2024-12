Influencer morre após ser levada por enxurrada em Minas Gerais

Uma mulher que filmou o momento pegou uma escada para ajudar a influenciadora e o marido, mas quando retornou eles não estavam mais no local - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora, Jeniffer Soares Martins, 28, morreu afogada após ser arrastada por uma enxurrada na madrugada deste domingo, 24, em Uberlândia, Minas Gerais. Ela estava com o marido, Wallison Lima, na Avenida Rondon Pacheco quando ambos, por desespero, saíram do carro e foram levados pela água. As informações são do Portal G1.

A influenciadors se apresentava e era conhecida nas redes sociais como Jhei Soares - Provador Fashion, e tinha mais de 62 mil seguidores. A família disse que a vítima era um "raio de luz", feliz e companheira.

O momento da tentativa de resgate foi gravado e circula nas redes sociais. "A falta que você fará, Jeniffer, será imensurável. Sentiremos para sempre sua alegria e o amor que você espalhou por onde passou", relatou a família.

O sepultamento está previsto para o início da tarde desta segunda-feira, 25, no Cemitério Campo do Bom Pastor. O velório está sendo realizado na Paz Universal.

O prefeito Odelmo Leão lamentou a morte de Jeniffer, "Me solidarizo com a família e amigos da jovem Jhei Soares, que infelizmente perdeu a vida na madrugada deste domingo devido aos efeitos da chuva intensa na Avenida Rondon Pacheco. Sei que é um momento de muita dor para todos, mas peça a Deus que conforte o coração de cada um de vocês e a receba em Sua moradia".

O carro do casal começou a alagar, quando eles estavam na Avenida Rondon Pacheco quando o carro deles começou a alagar. Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), essa é a primeira morte no estado em decorrência do período chuvoso.

Jhei foi arrastada por cerca de 300 metros e chegou a ser reanimada pelo marido e pelo Corpo de Bombeiros, mas acabou não resistindo.

Segundo informações do Instituto Médico Legal (IML), as causas do óbito foram afogamento e politraumatismo.

A Prefeitura de Uberlândia informou que em um período menor do que 30 minutos, foram registrados quase 50 milímetros de precipitação concentrada somente na Avenida Rondon Pacheco, "o que classifica a situação como um temporal violento, com base nos dados coletados pelo sistema de estações meteorológicas da Defesa Civil do Município".

Já conforme dados do setor de climatologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), os maiores índices de precipitação foram nos setores Norte e Leste, com acumulados máximos de 52mm e 50,3mm respectivamente, entre às 00h e às 2h. Os menores índices foram no setor Oeste, 2,2 mm.

No momento do ocorrido, uma mulher filmou a cena que mostrava o casal do lado de fora do veículo deles, o vídeo também mostra um outro carro sendo arrastado e e ficando praticamente em cima do carro do casal.

A mulher que gravou o vídeo pegou uma escada dentro de um estabelecimento, com o intuito de ajudar o casal, mas quando voltou os dois não estavam mais no local.