Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLAÇÃO

Influencer publica vídeo íntimo da filha para incriminar pai

Mulher não teve identidade divulgada pela Justiça de São Paulo

João Grassi

Por João Grassi

30/11/2025 - 17:30 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

Uma influenciadora digital que não teve identidade revelada foi condenada por expor a filha pequena a vexame e constrangimento em rede social. A pena foi fixada em nove meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período.

De acordo com os autos, a ré mantinha "relação conflituosa" com o pai da criança e publicou, em uma rede social, trecho de um vídeo em que a filha, ainda bebê, tomava banho com o pai, com o intuito de acusá-lo de abuso sexual e incitar a manifestação de seus seguidores. A decisão ainda cabe recurso.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para a 4ª Vara Criminal de Santo André, na região metropolitana de São Paulo, a conduta violou a intimidade da menina, e o crime, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estaria caracterizado ainda que a acusação contra o pai fosse verdadeira.

Leia Também:

Influenciadora comete fraude milionária com campanha de caridade
Após flagrar traição, influenciadora revela agressão de jogador
Influenciadora famosa finge ter câncer, volta atrás e choca internet

O que diz a Justiça

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), ao se deparar com possível situação de abuso sexual contra sua filha, incumbia à acusada apenas "reportar sua suspeita às autoridades públicas competentes, mas jamais divulgar a situação em rede social para que seus milhares de seguidores opinassem acerca do fato".

Além disso, a acusada, "de forma deliberada, conferiu extrema publicidade a situação que deveria ser tratada de forma absolutamente sigilosa, a fim de resguardar a imagem e dignidade da criança", declarou o TJSP.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

condenação exposição infantil influenciadora

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Imagem ilustrativa
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Imagem ilustrativa
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Imagem ilustrativa
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x