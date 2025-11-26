Influenciadora comete fraude milionária com campanha de caridade

A influenciadora possui mais de 28 milhões de seguidores - Foto: Reprodução | Instagram

Chiara Ferragni se envolveu em uma confusão com o Ministério Público de Milão, da Itália. A influenciadora digital foi acusada de cometer fraude e desviar mais de 2,2 milhões de euros, cerca de R$ 13,7 milhões na cotação atual, de campanhas beneficentes realizadas entre 2021 e 2023.

Segundo informações divulgadas pela agência Ansa, a blogueira italiana teria divulgado ações beneficentes e desviado valores que seriam usados para atender estas entidades de caridade, os transferindo para sua conta pessoal.

Ao todo, a loira arrecadou mais de R$ 13 milhões com a venda de pandoros, um doce natalino típico da Itália, e ovos de Páscoa, que continham imagens do seu rosto e estavam sendo associados a ações de caridade.

Ciente das acusações, o MP entrou com um pedido de prisão para Chiara, com pena de 1 ano e 8 meses. Os procuradores alegaram que as doações para as instituições selecionadas por ela foram feitas antes do início das campanhas e com valores abaixo do que foi arrecadado.

Tentando provar sua inocência, Chiara doou os montantes de 1 milhão de euros, cerca de R$ 6,2 milhões, ao hospital e 1,2 milhão de euros, aproximadamente R$ 7,5 milhões, às ONGs durante as investigações.