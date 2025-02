Influenciador é morto após expor ameaça e ataque racista

Influenciador expôs ter recebido áudios de ameaça e ataque racista - Foto: Reprodução

Um influenciador digital Nicolas Seaway, conhecido nas redes sociais também como Nicolas Abelha, de 21 anos, foi morto a tiros em Camaragibe, no Grande Recife, na tarde desta última quarta-feira, 12. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com testemunhas, o influenciador foi abordado ainda em casa, no Loteamento João Paulo II e em seguida atingido por pelo menos dois tiros e um deles na cabeça. O crime foi registrado como homicídio pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. A Polícia Civil investiga o caso.

Nicolas Abelha era conhecido nas redes sociais por produzir vídeos de humor. Recentemente, em uma publicação em seu perfil no Instagram, o influenciador mencionou o recebimento de um áudio com conteúdo de ameaça e racista. Antes do crime, ele acumulava cerca de 130 mil seguidores.