Escola é invadida pela quarta vez e tem estoque roubado em Salvador

Durante a invasão, portas e janelas da escola foram danificadas - Foto: Reprodução/Google Maps

A Escola Municipal Pedro Veloso Gordilho, localizada em São Cristóvão, foi invadida pela quarta vez na última terça-feira, 11. Os criminosos levaram todas as carnes do estoque de merenda, o que resultou na suspensão das aulas na primeira semana do ano letivo.

Além das carnes, os suspeitos levaram cinco notebooks, leite, uma maleta pedagógica, materiais de educação física, como coletes e cordas. Ainda durante a invasão, portas e janelas da escola foram danificadas. As informações são da Tv Bahia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as equipes de manutenção já iniciaram os reparos e a reposição da merenda está sendo organizada. As aulas serão retomadas nesta sexta-feira, 14.