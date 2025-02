Idosa morre após ser atropelada por 'Amarelinho'; família protesta

Imagem ilustrativa - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Uma idosa morreu após ser atropelada por um ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), os "amarelinhos", nesta quarta-feira, 12, no bairro do Arenoso. A passageira, identificada como Domingas, estava desembarcando do Amarelinho quando se desequilibrou e parou debaixo do veículo.

Por causa do ocorrido, familiares e amigos da idosa realizaram uma manifestação na Rua Manoel Rufino. Pneus, um sofá e outros objetos foram incendiados na via, o que causou congestionamento no trânsito da região.

Eles cobram uma punição para o motorista do ônibus do transporte complementar que atropelou a vítima e alegam que o rodoviário estaria com pressa para realizar corrida e não teria visto dona Domingas caindo.

A STEC e Secretaria de Mobilidade Pública (Semob) ainda não se pronunciou sobre o caso, que será investigado pela Polícia Civil através da 11ª Delegacia.