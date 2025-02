Homem é flagrado furtando pênis de borracha em brechó de Salvador

O crime ocorreu na noite de segunda-feira, 10 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem, ainda não identificado, foi flagrado por câmeras de segurança furtando um brinquedo sexual dentro de um brechó localizado no bairro Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Antigo de Salvador. O crime ocorreu na noite de segunda-feira, 10, e repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira, 12.

As imagens mostram o homem próximo a porta de entrada puxando um pênis de borracha que estava colado na parede com uma fita adesiva. Em seguida, ele guardou o brinquedo sexual no bolso e indo embora.

O brinquedo erótico, que estava preso na parede, fazia alusão a uma obra de arte famosa vendida por R$ 35 milhões em Nova York. A obra original era uma banana colada com fita adesiva e foi comprada pelo milionário das criptomoedas, Justin Sun.

Após a repercussão do caso, o objeto foi devolvido pelo homem nesta quarta-feira, 12, conforme publicou o brechó nas redes sociais. "Ela voltou. Devido a repercussão, ela foi devolvida. Obrigado a todos que divulgaram", escreveram na publicação.