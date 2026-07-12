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EDUCAÇÃO

Inscrições para o Prouni terminam neste domingo; veja cronograma

Prazo foi prorrogado pelo MEC e estudantes ainda podem disputar bolsas integrais

Beatriz Santos
Por
Inscrições para o Prouni terminam neste domingo
Inscrições para o Prouni terminam neste domingo - Foto: Freepik

Estudantes que desejam concorrer a uma bolsa de estudos pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) precisam ficar atentos.

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o período de inscrições, mas o prazo termina às 23h59 deste domingo (12). A participação é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

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Nesta edição do segundo semestre de 2026, o programa oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior para estudantes de baixa renda. Ao todo, há vagas distribuídas em 380 cursos de graduação, oferecidos por 879 faculdades e universidades de todo o Brasil.

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Quem pode participar do Prouni

Para disputar uma das bolsas, o candidato precisa ter participado de uma das duas edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alcançando média mínima de 450 pontos nas provas e nota superior a zero na redação.

Durante a inscrição, realizada com login Gov.br, o estudante deve preencher os dados pessoais, informar a formação escolar e a renda familiar. Também é necessário escolher até duas opções de curso, definir a modalidade de concorrência e confirmar a inscrição.

Inicialmente previsto para terminar antes, o período de inscrições foi estendido pelo Ministério da Educação, dando aos candidatos mais alguns dias para concluir o cadastro. Apesar da prorrogação, o sistema será encerrado às 23h59 deste domingo, no horário de Brasília.

Confira as próximas datas do processo seletivo

Após o encerramento das inscrições, o resultado da primeira chamada será divulgado na quarta-feira, 15 de julho. A segunda chamada está prevista para 5 de agosto.

Já a manifestação de interesse na lista de espera poderá ser feita nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado dessa etapa será publicado em 1º de setembro, enquanto a comprovação das informações ocorrerá entre 1º e 14 de setembro.

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