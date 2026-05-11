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Inspeção revela corrosão em equipamentos de fábrica da Ypê; veja imagens

Risco foi identificado apenas nos lotes com numeração final 1

Victoria Isabel
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técnicos identificaram falhas relacionadas à conservação de equipamentos
técnicos identificaram falhas relacionadas à conservação de equipamentos - Foto: Reprodução

Imagens registradas durante uma inspeção sanitária na fábrica da Ypê, em Amparo, no interior de São Paulo, revelaram sinais de corrosão em equipamentos utilizados na produção de detergentes e sabão líquido. As informações vieram à tona após reportagem exibida pelo programa Fantástico, neste domingo, 10.

A fiscalização realizada no fim de abril motivou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a determinar o recolhimento de produtos da marca fabricados na unidade paulista. Entre os itens afetados estão detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes de lotes com numeração final 1 produzidos em Amparo.

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Segundo o relatório da inspeção, técnicos identificaram falhas relacionadas à conservação de equipamentos, além da presença de resíduos em áreas de manipulação industrial. A vistoria foi conduzida ao longo de quatro dias por equipes da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e da Vigilância Sanitária municipal.

Imagem ilustrativa da imagem Inspeção revela corrosão em equipamentos de fábrica da Ypê; veja imagens
| Foto: Reprodução

A agência informou que foram encontradas irregularidades nos processos de produção, controle e garantia de qualidade, situação que poderia representar risco sanitário, incluindo a possibilidade de contaminação microbiológica dos produtos.

Em nota, a Ypê negou que tenha sido constatada contaminação nos itens comercializados. A empresa afirmou que possui mecanismos internos de controle de qualidade capazes de identificar e descartar produtos fora dos padrões exigidos.

técnicos identificaram falhas relacionadas à conservação de equipamentos
técnicos identificaram falhas relacionadas à conservação de equipamentos | Foto: Reprodução

A fabricante também declarou que as imagens divulgadas mostram áreas sem contato direto com os produtos e fazem parte de um processo de modernização e melhorias estruturais na fábrica, destacando que parte das adequações já foi concluída.

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Apesar da medida da Anvisa, a empresa entrou com recurso administrativo e conseguiu suspender temporariamente a proibição de fabricação e comercialização dos produtos envolvidos. Ainda assim, a agência sanitária mantém o alerta para que consumidores evitem o uso dos itens até a conclusão da análise técnica pela diretoria colegiada.

Imagem ilustrativa da imagem Inspeção revela corrosão em equipamentos de fábrica da Ypê; veja imagens
| Foto: Reprodução

A empresa também informou que reforçou o atendimento ao consumidor após o aumento na procura por informações. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, a capacidade do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) foi triplicada para atender solicitações relacionadas a troca, devolução e ressarcimento de produtos.

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Tags:

anvisa sabão líquido Ypê

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