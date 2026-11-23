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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia nesta terça-feira, 24 de novembro, o pagamento dos benefícios referentes à competência de novembro de 2026.

Os depósitos seguem até 7 de dezembro e contemplam aposentadorias, pensões e outros auxílios, conforme o valor recebido e o número final do cartão do benefício.

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Os primeiros pagamentos são destinados aos segurados que recebem até um salário mínimo. Para quem ganha acima desse valor, os depósitos começam em 1º de dezembro.

Calendário do INSS de novembro de 2026

Benefícios de até um salário mínimo:

Final 1: 24 de novembro

Final 2: 25 de novembro

Final 3: 26 de novembro

Final 4: 27 de novembro

Final 5: 30 de novembro

Final 6: 1º de dezembro

Final 7: 2 de dezembro

Final 8: 3 de dezembro

Final 9: 4 de dezembro

Final 0: 7 de dezembro

Benefícios acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 1º de dezembro

Finais 2 e 7: 2 de dezembro

Finais 3 e 8: 3 de dezembro

Finais 4 e 9: 4 de dezembro

Finais 5 e 0: 7 de dezembro

Como consultar a data de pagamento?

Para saber quando o dinheiro estará disponível, o beneficiário deve observar o último número do cartão do benefício, desconsiderando o dígito que aparece depois do traço. Por exemplo, no número 0108-4, deve ser considerado o final 8.

A consulta também pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, na opção “Extrato de pagamento”. Outra alternativa é entrar em contato com a Central 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

E o 13º salário do INSS?

O pagamento do benefício de novembro não deve ser confundido com o 13º salário. Em 2026, o governo antecipou o abono anual para os segurados que já recebiam benefícios até abril, com as duas parcelas depositadas entre o fim de abril e o início de junho.

Quem começou a receber a partir de maio terá o 13º pago em parcela única. Têm direito ao abono os beneficiários de aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente e auxílio-reclusão.

Já os inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC) não recebem 13º salário, pois se trata de um benefício assistencial.