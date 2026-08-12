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INSS nega envio de SMS sobre cancelamento de aposentadoria; entenda

Órgão orienta beneficiários sobre os canais oficiais de checagem

Yuri Abreu
Por
INSS emitiu alerta para evitar que pessoas caiam em golpes
INSS emitiu alerta para evitar que pessoas caiam em golpes - Foto: Divulgação | INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu um alerta, nesta quarta-feira, 12, sobre o envio recorrente de mensagens falsas por SMS e aplicativos de mensagens informando que benefícios previdenciários serão bloqueados ou suspensos por falta da Prova de Vida.

O órgão esclareceu que não envia links nem solicita dados cadastrais ou pagamentos por meio de SMS, WhatsApp ou e-mail para fazer a regularização da comprovação de vida.

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Como funciona a Prova de Vida atual

Atualmente, o procedimento é realizado automaticamente pelo INSS por meio do cruzamento de dados com bases governamentais e de parceiros — como vacinação, atendimento no SUS, emissão de documentos, votação nas eleições, consultas em bancos e atualização do Cadastro Único (CadÚnico).

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Quando a identificação do segurado não ocorre de forma automática nos sistemas do governo, a notificação para a realização do procedimento ocorre apenas de duas formas:

  • Notificação bancária: enviada pelo aplicativo do banco pagador ou emitida no extrato bancário do beneficiário;
  • WhatsApp do Governo do Brasil: mensagem oficial direcionada ao segurado informando a pendência (sem envio de links suspeitos para inserção de dados).

O que o INSS não faz?

Ação do golpista x Orientações do INSS

  • Enquanto o golpista envia links por SMS ou WhatsApp, o INSS não solicita regularização nem atualização cadastral por meio de links externos;
  • Enquanto o golpista realiza chamadas telefônicas ou solicita visitas domiciliares, o INSS não liga nem envia servidores à residência do cidadão para pedir senhas, documentos ou pagamentos;
  • Enquanto o golpista realiza a cobrança de taxas, o INSS afirma que todos os serviços oferecidos pelo órgão são gratuitos.

Como consultar a situação do benefício?

Para verificar se a Prova de Vida já foi computada no ano corrente ou consultar qualquer pendência cadastral, o segurado deve utilizar exclusivamente os canais oficiais do órgão:

  • Aplicativo ou Portal Meu INSS: acesse com a conta gov.br e busque pela opção "Prova de Vida". Se regularizada, a plataforma exibe a data da última confirmação;
  • Central de Atendimento 135: atendimento telefônico disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.
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Tags

alerta de golpe INSS Previdência prova de vida segurança digital

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