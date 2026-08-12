INSS nega envio de SMS sobre cancelamento de aposentadoria; entenda

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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu um alerta, nesta quarta-feira, 12, sobre o envio recorrente de mensagens falsas por SMS e aplicativos de mensagens informando que benefícios previdenciários serão bloqueados ou suspensos por falta da Prova de Vida.

O órgão esclareceu que não envia links nem solicita dados cadastrais ou pagamentos por meio de SMS, WhatsApp ou e-mail para fazer a regularização da comprovação de vida.

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Como funciona a Prova de Vida atual

Atualmente, o procedimento é realizado automaticamente pelo INSS por meio do cruzamento de dados com bases governamentais e de parceiros — como vacinação, atendimento no SUS, emissão de documentos, votação nas eleições, consultas em bancos e atualização do Cadastro Único (CadÚnico).

Quando a identificação do segurado não ocorre de forma automática nos sistemas do governo, a notificação para a realização do procedimento ocorre apenas de duas formas:

Notificação bancária: enviada pelo aplicativo do banco pagador ou emitida no extrato bancário do beneficiário;

WhatsApp do Governo do Brasil: mensagem oficial direcionada ao segurado informando a pendência (sem envio de links suspeitos para inserção de dados).

O que o INSS não faz?

Ação do golpista x Orientações do INSS

Enquanto o golpista envia links por SMS ou WhatsApp, o INSS não solicita regularização nem atualização cadastral por meio de links externos;

Enquanto o golpista realiza chamadas telefônicas ou solicita visitas domiciliares, o INSS não liga nem envia servidores à residência do cidadão para pedir senhas, documentos ou pagamentos;

Enquanto o golpista realiza a cobrança de taxas, o INSS afirma que todos os serviços oferecidos pelo órgão são gratuitos.



Como consultar a situação do benefício?

Para verificar se a Prova de Vida já foi computada no ano corrente ou consultar qualquer pendência cadastral, o segurado deve utilizar exclusivamente os canais oficiais do órgão: