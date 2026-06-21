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PREVISÃO

Inverno começa com marcas negativa e El Niño promete picos de calor

Estação tem início neste domingo sob impacto de forte onda de frio no Centro-Sul;

Rodrigo Tardio
Por
Estação deste ano deve apresentar características atípicas
Estação deste ano deve apresentar características atípicas - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

O inverno de 2026 começou oficialmente neste domingo, 21, às margens do solstício de inverno no Hemisfério Sul, trazendo um cenário de extremos para o Brasil.

Sob a influência do fenômeno El Niño, que pode se intensificar ao longo do trimestre, a estação deste ano deve apresentar características atípicas.

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Embora o prognóstico aponte para um final de período marcado por ondas de calor, o frio rigoroso se fez presente logo nos primeiros dias da estação.

Virada climática

A virada climática é impulsionada por uma forte massa de ar polar que avança pelo interior do continente. O sistema já provoca uma queda acentuada nas temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de desencadear o fenômeno da friagem em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas.

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De acordo com a Climatempo, a previsão para o mês de julho é de frio intenso no Centro-Sul do país, com os termômetros registrando marcas abaixo de 0°C na Região Sul e em áreas de maior altitude do Sudeste.

O ar polar também deve avançar de forma abrangente, alcançando Goiânia, Brasília, o norte de Minas Gerais e o extremo sul da Bahia.

Contrasto regional

Apesar do início gélido, o panorama geral do inverno de 2026 vai ser de forte contraste térmico. Na Região Sul, as médias trimestrais devem se manter dentro da normalidade. O mesmo padrão de neutralidade é esperado para a maior parte de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o centro-sul e leste mineiros.

Em contrapartida, quase a totalidade das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vai enfrentar um inverno com termômetros acima da média histórica. Dias de calor intenso são aguardados sobretudo no Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins, oeste da Bahia, Maranhão, Piauí e no sul e leste do Pará.

A partir de agosto, os picos de calor ganham força e passam a atingir também o Centro-Oeste e o Sudeste. De acordo com os meteorologistas, o risco de ondas de calor severas se intensifica significativamente em setembro, desenhando uma transição abrupta para a próxima estação.

O inverno de 2026 se encerra no dia 22 de setembro, data do equinócio da primavera.

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Tags

El Niño fenômenos climáticos inverno 2026

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