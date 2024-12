Investigada por tráfico, mulher é presa durante apresentação do TCC

Ela é mãe de três filhos e estudante de Direito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher, identificada como Pabla Melo Klauss, de 29 anos, foi presa na última segunda-feira, 25, enquanto apresentava o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Direito em uma faculdade particular de Rondonópolis, no interior do Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Civil, ela era responsável por gerenciar as finanças de um grupo criminoso de tráfico que era responsável por ordenar mortes na cidade e aplicar castigos com agressões e tortura. Nas redes sociais, ela dizia que o seu sonho era ser advogada criminalista. Horas antes da prisão, ela postou uma foto com a legenda: "Nada como o tempo para nos mostrar o que vale a pena".

A universitária é mãe de três filhos. O marido dela, cuja identidade não foi revelada, está preso na Penitenciária da Mata Grande. Eles são considerados de alta periculosidade. A estudante é investigada desde 2019, quando foi alvo de uma operação de combate à organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

O dinheiro que ela administrava tinha a coordenação do companheiro, que, mesmo preso, participava ativamente de grupos em aplicativo de mensagens com integrantes de grupos criminosos de outros estados, onde decidiam os "julgamentos" e aplicação de penalidades em nome da facção, que muitas vezes determinava o assassinato de pessoas", conforme as investigações.