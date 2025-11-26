Menu
BRASIL
BRASIL

iPhone 15 por R$ 576? Leilão da Receita Federal abre lances

Evento é totalmente eletrônico e está aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

26/11/2025 - 18:31 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

A Receita Federal do estado de São Paulo confirmou um novo leilão regional de mercadorias apreendidas e abandonadas, com um catálogo repleto de eletrônicos de ponta, veículos e diversos outros artigos com lances iniciais extremamente atrativos.

O evento é totalmente eletrônico e está aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, prometendo movimentar o mercado com itens que vão desde o luxo tecnológico até maquinário industrial.

Datas e como participar

  • Propostas: Das 8h de 27 de novembro até as 21h de 3 de dezembro.
  • Sessão de Lances: Às 10h de 5 de dezembro.
  • Plataforma: Sistema de Leilão Eletrônico, acessível via portal e-CAC.

Quem pode dar lances?

Pessoa Física: Maiores de 18 anos ou emancipados, com conta gov.br nível Prata ou Ouro.

Pessoa Jurídica: CNPJ ativo e representante legal com selo Prata ou Ouro no gov.br.

O processo é simples e rápido: basta acessar o e-CAC, selecionar o edital, incluir sua proposta para o lote desejado e aguardar a sessão final de lances. O pagamento, em caso de vitória, deve ser feito à vista, via DARF.

Atenção: A Receita Federal não realiza entregas. O arrematante deve retirar o lote no endereço indicado em até 30 dias após o pagamento.

Destaques: PS5, iPhones e carros com preços mínimos

A lista de lotes é variada, mas o destaque fica por conta dos eletrônicos, que chegam com preços iniciais de cair o queixo:

Entre as principais pechinchas do leilão estão:

  • iPhone 15 com fone de ouvido: Com lance inicial de apenas R$ 576.
  • Dois videogames PlayStation 5: O lote duplo parte de R$ 1.706.
  • iPhone 14: Pode ser arrematado a partir de R$ 586.
  • Kit Xiaomi: Incluindo celular, smartwatch e fone, com abertura de R$ 276.
  • Hyundai Tucson 2011/2012: Para quem busca veículos, o lance mínimo é de R$ 6,3 mil.

Além dos eletrônicos, o leilão inclui notebooks, tablets, câmeras, artigos esportivos, itens de pesca e até veículos pesados (caminhões, ônibus e caminhonetes) localizados em diversas cidades como Guarulhos, Campinas, Santos e São Paulo.

Importante: condições e vistorias

A Receita alerta os interessados: todos os itens são vendidos sem garantia. Os produtos podem estar incompletos, apresentar avarias ou necessitar de manutenção.

Por isso, a visita aos lotes é crucial. Ela pode ser agendada entre 27 de novembro e 3 de dezembro nos respectivos endereços de armazenagem.

Restrição: Alguns lotes, especialmente veículos destinados à sucata ou desmontagem, são exclusivos para lances de pessoas jurídicas.

