iPhone 15 por R$ 576? Leilão da Receita Federal abre lances
Evento é totalmente eletrônico e está aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas
Por Isabela Cardoso
A Receita Federal do estado de São Paulo confirmou um novo leilão regional de mercadorias apreendidas e abandonadas, com um catálogo repleto de eletrônicos de ponta, veículos e diversos outros artigos com lances iniciais extremamente atrativos.
O evento é totalmente eletrônico e está aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, prometendo movimentar o mercado com itens que vão desde o luxo tecnológico até maquinário industrial.
Datas e como participar
- Propostas: Das 8h de 27 de novembro até as 21h de 3 de dezembro.
- Sessão de Lances: Às 10h de 5 de dezembro.
- Plataforma: Sistema de Leilão Eletrônico, acessível via portal e-CAC.
Quem pode dar lances?
Pessoa Física: Maiores de 18 anos ou emancipados, com conta gov.br nível Prata ou Ouro.
Pessoa Jurídica: CNPJ ativo e representante legal com selo Prata ou Ouro no gov.br.
O processo é simples e rápido: basta acessar o e-CAC, selecionar o edital, incluir sua proposta para o lote desejado e aguardar a sessão final de lances. O pagamento, em caso de vitória, deve ser feito à vista, via DARF.
Atenção: A Receita Federal não realiza entregas. O arrematante deve retirar o lote no endereço indicado em até 30 dias após o pagamento.
Destaques: PS5, iPhones e carros com preços mínimos
A lista de lotes é variada, mas o destaque fica por conta dos eletrônicos, que chegam com preços iniciais de cair o queixo:
Entre as principais pechinchas do leilão estão:
- iPhone 15 com fone de ouvido: Com lance inicial de apenas R$ 576.
- Dois videogames PlayStation 5: O lote duplo parte de R$ 1.706.
- iPhone 14: Pode ser arrematado a partir de R$ 586.
- Kit Xiaomi: Incluindo celular, smartwatch e fone, com abertura de R$ 276.
- Hyundai Tucson 2011/2012: Para quem busca veículos, o lance mínimo é de R$ 6,3 mil.
Além dos eletrônicos, o leilão inclui notebooks, tablets, câmeras, artigos esportivos, itens de pesca e até veículos pesados (caminhões, ônibus e caminhonetes) localizados em diversas cidades como Guarulhos, Campinas, Santos e São Paulo.
Importante: condições e vistorias
A Receita alerta os interessados: todos os itens são vendidos sem garantia. Os produtos podem estar incompletos, apresentar avarias ou necessitar de manutenção.
Por isso, a visita aos lotes é crucial. Ela pode ser agendada entre 27 de novembro e 3 de dezembro nos respectivos endereços de armazenagem.
Restrição: Alguns lotes, especialmente veículos destinados à sucata ou desmontagem, são exclusivos para lances de pessoas jurídicas.
