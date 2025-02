IPVA 2025: tire as principais dúvidas sobre pagamento do imposto

Com a aproximação do prazo para o pagamento, muitas dúvidas circulam entre motoristas e donos de veículos automotores - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

Todos os veículos registrados no Brasil precisam, uma vez por ano, regularizar o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). O tributo é cobrado anualmente pelos estados brasileiros e, a taxa, arrecadada com base no valor venal do veículo - sendo 50% destinada ao estado e 50% ao município onde o veículo foi registrado.

Com o imposto, o motorista consegue pagar o Licenciamento Anual, e garantir a atualização anual do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Com a aproximação do prazo para o pagamento, muitas dúvidas circulam entre motoristas e donos de veículos automotores.

O que é a que se destina o IPVA?

Como o IPVA é um imposto estadual, sendo 50% destinado ao ente federativo e 50% ao município onde o veículo foi registrado, o tributo, em sua maioria, é destinado para educação, saúde e segurança pública, porém, o destino certo varia de estado para estado.

Qual a diferença entre IPVA e Licenciamento?

O IPVA é um imposto estadual sobre o automóvel e o Licenciamento é a taxa usada para renovar o documento do veículo. O IPVA atrasado não gera infração para o motorista, entretanto, para efetuar o Licenciamento do carro, é obrigatório que o IPVA esteja em dia. Já o Licenciamento se não for resolvido no prazo pode gerar infração gravíssima e multa de R$ 293,43.

Quem deve pagar o IPVA?

O tributo é obrigatório para quem possui veículos automotores, como carros, motos e caminhões. As alíquotas variam para cada estado e o tipo de veículo. Entretanto, há casos específicos de isenção e redução que mudam conforme as legislações estaduais.

O que acontece se não pagar o IPVA?

O motorista que não efetuar o pagamento do IPVA dentro do prazo, está sujeito a multa e juros que correrão em cima do valor devido, aumentando, consequentemente, o débito. Outro impacto é a impossibilidade de licenciar o veículo, fato que o tornará irregular. Além disso, o nome do motorista pode ser inscrito na Dívida Ativa do estado, podendo gerar dificuldades para obter empréstimos ou financiamentos.

Como regularizar o IPVA atrasado no Gringo?

No Gringo é possível resolver o IPVA em atraso com rapidez e simplicidade. Basta acessar o Super App, colocar os dados do veículo e seguir os passos para concluir a transação de forma segura.

Quem possui direito à isenção da cobrança de IPVA?

Existem dois tipos de isenções: únicas e automáticas. A isenção única é concedida para algumas categorias de trabalhadores que usam o veículo para trabalhar e para PCD’s, por exemplo. Já a automática acontece quando o veículo é automaticamente isento, como as máquinas agrícolas e veículos com um determinado tempo de fabricação.

É possível parcelar o IPVA?

Sim, os estados possibilitam o pagamento do IPVA em cota única ou parcelada.