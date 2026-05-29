BRASIL
IR: Receita paga 1º lote de restituição nesta sexta; veja quem recebe
Ao todo, mais de 8,7 milhões de contribuintes serão contemplados
A Receita Federal iniciou nesta sexta-feira, 29, o pagamento do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. A data também marca o encerramento do prazo para entrega das declarações.
Segundo o órgão, este é o maior valor já liberado em um único lote de restituição do Imposto de Renda, incluindo ainda restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, serão pagos R$ 16 bilhões a mais de 8,7 milhões de contribuintes.
Desse total, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados aos grupos prioritários. Entre os beneficiados estão:
- 256.697 idosos acima de 80 anos;
- 2.256.975 contribuintes entre 60 e 79 anos;
- 222.100 pessoas com deficiência física ou mental ou portadoras de moléstia grave;
- 1.054.789 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério;
- 4.959.431 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix.
Calendário da restituição do IR 2026
A Receita Federal informou que os pagamentos serão realizados em quatro lotes:
- 1º lote: 29 de maio;
- 2º lote: 30 de junho;
- 3º lote: 31 de julho;
- 4º lote: 28 de agosto.
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Como consultar a restituição?
A consulta pode ser feita no portal da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”, acessando a opção “Consultar a Restituição”.
O contribuinte também pode verificar informações detalhadas da declaração por meio do extrato de processamento disponível no e-CAC. Caso exista alguma pendência, será possível enviar uma declaração retificadora para corrigir os dados.
Além disso, a Receita disponibiliza aplicativo para celulares e tablets, permitindo consultar a liberação das restituições e a situação cadastral do CPF.