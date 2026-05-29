IR: Receita paga 1º lote de restituição nesta sexta; veja quem recebe

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A Receita Federal iniciou nesta sexta-feira, 29, o pagamento do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. A data também marca o encerramento do prazo para entrega das declarações.

Segundo o órgão, este é o maior valor já liberado em um único lote de restituição do Imposto de Renda, incluindo ainda restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, serão pagos R$ 16 bilhões a mais de 8,7 milhões de contribuintes.

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Desse total, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados aos grupos prioritários. Entre os beneficiados estão:

256.697 idosos acima de 80 anos;

2.256.975 contribuintes entre 60 e 79 anos;

222.100 pessoas com deficiência física ou mental ou portadoras de moléstia grave;

1.054.789 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério;

4.959.431 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix.

Calendário da restituição do IR 2026

A Receita Federal informou que os pagamentos serão realizados em quatro lotes:

1º lote: 29 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 28 de agosto.

Como consultar a restituição?

A consulta pode ser feita no portal da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”, acessando a opção “Consultar a Restituição”.

O contribuinte também pode verificar informações detalhadas da declaração por meio do extrato de processamento disponível no e-CAC. Caso exista alguma pendência, será possível enviar uma declaração retificadora para corrigir os dados.

Além disso, a Receita disponibiliza aplicativo para celulares e tablets, permitindo consultar a liberação das restituições e a situação cadastral do CPF.