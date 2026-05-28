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Ondas de calor extremo matam 6 mil pessoas por ano no Brasil

O Nordeste é uma das regiões mais afetadas

Franciely Gomes
Por
Calor extremo causa mortes
Calor extremo causa mortes - Foto: Ilustratativa | Magnific

O calor excessivo em algumas regiões do Brasil tem ocasionado em consequências sérias para a população. Segundo um estudo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), cerca de 6 mil pessoas morrem por ano no país em decorrência de mudanças de temperaturas extremas.

A maior causa das mortes são as doenças respiratórias, adquiridas por populações que vivem em áreas muito quentes. Os dados analisados foram entre os anos 2010 e 2020, em 646 municípios brasileiros.

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Os números apontam que das 66 mil mortes por doenças respiratórias, 4,27% foram associadas às ondas de calor. Os pesquisadores ainda destacam que o cenário tende a piorar nos próximos anos, devido ao avanço das mudanças climáticas.

A região mais afetada é o Norte, que possui 12,5% das mortes. Seguida do Nordeste, que registrou 8,6%. As condições são ampliadas em regiões com ausência de áreas verdes, casas pouco ventiladas e falta de climatização.

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brasil calor Mortes

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