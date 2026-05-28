PERIGO
Professora passa mal após beber água supostamente envenenada em escola
O caso está sendo investigado pela polícia local
Uma professora passou mal após beber água na escola Raimundo Alves de Freitas, no Distrito de Sangradouro, no Ceará. A água ingerida pela profissional de ensino estaria envenenada, o que ocasionou no mal estar.
A Polícia Civil local informou que o caso aconteceu na última segunda-feira, 25, e está sendo investigado desde então na Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria como tentativa de homicídio.
Ainda não se sabe o estado de saúde da professora, que não teve sua identidade revelada publicamente, e nem qual substância continha a água ingerida por ela no centro educacional.
Em nota à imprensa, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) afirmou que o material envenenado foi recolhido e encaminhado para a Perícia Forense (Pefoce).