Jacaré é solto em lago turístico propositalmente por argentino

Agentes brasileiros e argentinos se mobilizam pela busca e captura de jacaré - Foto: Municipalidad de Bernardo de Irigoyen/Reprodução

Um jacaré foi solto dentro de um lago turístico usado para banho, propositalmente, por um argentino. O animal foi solto na fronteira entre o Brasil e a Argentina nesta semana, de acordo com o tenente Alcenir Luis Minuscoli, da Polícia Militar da Fronteira, o suspeito é investigado.

Nesta quinta-feira, 28, autoridades de ambos os países se mobilizaram pela busca do animal. A Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, também auxilia na ação de captura do réptil.

Ainda segundo o tenente Minuscoli, as autoridades brasileiras souberam do caso no fim da tarde de terça, quando passaram a monitorar a região.

A região não é habitat natural de jacarés, e costuma receber banhistas. Não há informações detalhadas de quando o animal foi colocado no local e nem o estado de saúde ou espécie dele.

Leia também:

>> Padrasto de Neymar revela motivo de paixão por Nadine: "Coroa gostosa”

>> De graça! Show de Lady Gaga é confirmado no Brasil; saiba detalhes

"A polícia argentina está à frente até porque foi um fato oriundo do cidadão argentino, mas também estamos acompanhando a situação e prestando todo o apoio possível para o desfecho dessa situação inusitada na nossa região", explicou o tenente.

O lago fica localizado nas cidades de Dionísio Cerqueira, no Oeste de Santa Catarina, Barracão (PR) e Bernardo de Irigoyen (Argentina), e também é usado para outras atividades de lazer.

De acordo com o governo do município argentino, a "operação visa garantir tanto a segurança dos visitantes quanto o bem-estar do animal, deslocando-o para um habitat mais adequado". Além de barcos e redes de captura, os agentes também monitoram o local para tentar encontrar o animal.