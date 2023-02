Jerônimo sobre Janja no Carnaval: "Possível que venha hoje"

O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT), disse que há uma possibilidade da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, marque presença no Carnaval deste domingo, 19, em Salvador.

A declaração foi feita em uma coletiva de imprensa nesta manhã, na Praça Castro Alves. O governador comentou sobre a vinda do presidente Lula para passar o Carnaval na Base Naval de Aratu, em Paripe.

"Eles sabem que eu estou nessa pegada de Carnaval, mas é possível que a primeira-dama venha hoje a tarde, em alguma agenda, que por motivo de segurança a gente tem que segurar um pouco. O presidente deverá continuar descansando, mas o meu compromisso com ele é que na segunda ou na terça, eu vá em Inema dar um abraço", destacou Jerônimo.

De acordo com o governador, políticos de outros estados já marcaram presença na folia carnavalesca. Jerônimo destacou que eles foram recebidos com apoio e cuidado.

"Tivemos aqui governadores que preferiram não ficar exposto, veio com família, com amigos, exemplo do Cláudio, do Rio de Janeiro. Nós, inclusive, oferecemos e aportamos o apoio de segurança, de transporte, não só governadores como também prefeitos de capitais. O Presidente da Embratur esteve conosco, embaixadoras e embaixadores. Na medida do possível a gente encontra, como nos encontramos com a embaixadora norte-americana no Olodum e nos encontramos novamente ontem também no circuito. Então, o cuidado e o zelo está sendo feito", contou.

Jerônimo acrescentou também que convidou o ex-governador Rui Costa e atual ministro da Casa Civil para prestigiar o Carnaval.

"Ele sabe, já fiz o convite para poder passar aqui ou no outro camarote nosso para gente poder dar um abraço, fazer uma foto. Eu espero que tenham condições, ele tem duas crianças e normalmente quando vem final de semana, a gente tem que abrir mão, em algum caso ou outro, para poder cuidar da família. Eu espero que ele possa vim, se ele não vier já fez o trabalho dele", concluiu.