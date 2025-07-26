Jorge: tartaruga baiana retorna ao mar após 40 anos em cativeiro

Jorge desviou a rota em direção à Bahia e está na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução G1

Nos últimos dias, quem passou pela Baía de Guanabara pode ter avistado um ilustre morador temporário: Jorge, uma tartaruga-cabeçuda. O animal se tornou uma celebridade internacional após ser libertada em mar aberto, após 40 anos em cativeiro. Nascido na costa da Bahia, nos anos 1960, Jorge foi resgatado ferido em uma rede de pesca na Argentina, em 1984, e passou quatro décadas no aquário de Mendoza.

A decisão de devolvê-lo ao mar aconteceu em 2022, após um processo de readaptação que durou três anos, onde ele aprendeu a nadar e se alimentar naturalmente. Sua soltura definitiva ocorreu em abril de 2024, em Mar del Plata. Desde então, Jorge tem sido monitorado via satélite e, surpreendentemente, desviou seu caminho rumo à Bahia e entrou na Baía de Guanabara.

Na região, sua presença não passou despercebida. Pescadores locais, como José Roberto Santos, conhecido como Tinguá, relatam que a curiosidade sobre Jorge é tanta que os colegas até esquecem de pescar para tentar vê-lo. Eles foram orientados a proteger o animal e a notificar o Projeto Aruanã caso o avistassem. As informações são do G1.

A história de Jorge não só serve como um exemplo de reintrodução bem-sucedida à natureza, mas também mobiliza comunidades locais em favor da preservação ambiental. A equipe do projeto planeja coletar amostras do animal para avaliar sua saúde e ajudar na sua jornada de volta à Bahia.