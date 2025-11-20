Ex-Globo morre atropelada por ônibus

Júlia era casada e deixou um filho, de 5 anos - Foto: Reprodução Redes Sociais

A jornalista Júlia Guerra Monteiro, de 35 anos, faleceu, na tarde de terça-feira, 18, em Curitiba, após ser atropelada por um ônibus biarticulado da linha Ligeirão Norte/Sul. O acidente ocorreu enquanto Júlia atravessava a canaleta destinada aos coletivos.

Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. A profissional deixa o marido e um filho de cinco anos. Júlia é ex-funcionária da Globo.

De acordo com a empresa Transporte Coletivo Glória, responsável pela linha, a vítima teria “entrado repentinamente na frente do veículo”, e o motorista não teve tempo de reagir para evitar a batida. Em nota, a empresa manifestou solidariedade aos familiares e amigos: “A empresa manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos da vítima neste momento de profunda dor”.

O marido de Júlia confirmou a morte da jornalista nas redes sociais. “Amigos, infelizmente é verdade. Acabei de sair do hospital. A Júlia Guerra Monteiro, o amor da minha vida, faleceu. Estou aqui junto com a mãe e o irmão dela, e família próxima. Estou devastado”, escreveu.

Júlia, que morava em São Paulo, estava em Curitiba a trabalho, conforme informações da Universidade de São Paulo (USP), onde seu esposo estuda. Nas redes sociais, internautas comentaram o aumento de atropelamentos na cidade e reforçaram a importância da atenção no trânsito.

A Globo, onde Júlia trabalhou, confirmou o falecimento da jornalista e prestou condolências à família, ressaltando a dedicação da profissional ao jornalismo e a perda irreparável para os colegas de profissão.