CHOCANTE

Jovem de 17 anos morre após "brincadeira" de roleta russa

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

17/02/2026 - 18:10 h

Uma suposta "brincadeira" conhecida como Roleta Russa terminou a morte de um adolescente de 17 anos na última segunda-feira, 16, em São Paulo.

Após ser atingido por um disparo de arma de fogo, o jovem foi levado ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil agora trabalha para esclarecer a dinâmica exata dos fatos, identificar o proprietário da arma envolvida e saber se o revólver era legalizado.

A possibilidade do objeto pertencer a algum integrante de forças de segurança ou a um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) também é existente. A ideia é investigar se houve negligência na guarda da arma.

