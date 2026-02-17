CHOCANTE
Jovem de 17 anos morre após "brincadeira" de roleta russa
Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
Uma suposta "brincadeira" conhecida como Roleta Russa terminou a morte de um adolescente de 17 anos na última segunda-feira, 16, em São Paulo.
Após ser atingido por um disparo de arma de fogo, o jovem foi levado ao hospital com vida, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil agora trabalha para esclarecer a dinâmica exata dos fatos, identificar o proprietário da arma envolvida e saber se o revólver era legalizado.
Leia Também:
A possibilidade do objeto pertencer a algum integrante de forças de segurança ou a um Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) também é existente. A ideia é investigar se houve negligência na guarda da arma.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes