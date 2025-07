Jovem é assassinado com mais de 60 tiros de fuzil na frente da mãe

Adrian Caique Paulino foi executado dentro de casa - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um jovem de 24 anos, identificado como Adrian Caique Paulino, foi executado com mais de 60 tiros de fuzil na frente de seus familiares, inclusive sua própria mãe. O crime aconteceu na casa da família, que foi invadida por criminosos na noite do último domingo, 30, em Rio Claro, no interior de São Paulo.

A Polícia Civil de São Paulo detalhou que o ataque aconteceu por volta das 20h15, quando homens encapuzados, usando coletes à prova de balas e armados com fuzis, escalaram o muro da residência na busca por Adrian Caique.

Após a invasão, Adrian ainda correu em direção ao portão tentando alcançar a saída, mas esbarrou com maais homens armados no local. Ele foi atingido por dezenas de tiros enquanto sua família presenciava o ato.

Adrian foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça, tórax e abdômen. A perícia encontrou 61 cápsulas deflagradas de fuzil calibre 556 e projéteis calibre 9 milímetros.

Mais ninguém ficou ferido na invasão dos criminosos, mas o celular de Adrian e da sua mãe foram roubados. O caso é investigado pela Polícia Civil.