Novo ataque em festa paredão deixa mais feridos e um morto

Um homem morreu e outro ficou ferido após serem baleados durante uma festa do tipo paredão na cidade de Amargosa, no último domingo, 29. O crime ocorreu no bairro Três Lagoas e provocou correria entre os participantes do evento.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, os disparos foram feitos por um terceiro homem que atirou em direção ao público. Valmir Oliveira dos Santos, de 34 anos, foi atingido pelos tiros e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local. O outro homem ferido foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas seu estado de saúde não foi detalhado até o momento.

A Delegacia Territorial de Amargosa já iniciou as investigações e informou que possui pistas sobre a identidade do suspeito responsável pelos disparos. Equipes policiais realizam diligências para localizar e capturar o autor do crime.

Outro ataque em Salvador

Na madrugada do último domingo, 29, outro ataque em uma festa o tipo paredão deixou duas pessoas mortas e nove feridas na Estrada Lobato-Campinas, no bairro Alto do Cabrito, em Salvador.

Os criminosos dentro de uma Hilux de cor branca passaram atirando contra um grupo de pessoas que participava da festa. Algumas vítimas foram socorridas por moradores e levadas para unidades de saúde e outras foram socorridass por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O que é festa do tipo paredão?

Festas paredão costumam reunir grande número de pessoas e são marcadas pelo uso de carros equipados com som automotivo de alta potência, algo que tem gerado discussões sobre segurança pública em eventos desse tipo. O caso está sendo tratado como homicídio e tentativa de homicídio, e a polícia segue colhendo depoimentos de testemunhas e analisando imagens que possam ajudar a esclarecer a motivação do crime.

A comunidade de Amargosa, abalada pelo ocorrido, aguarda a conclusão das investigações para que os responsáveis sejam responsabilizados pela violência que interrompeu o evento e tirou a vida de Valmir.