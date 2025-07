Homem é preso suspeito de estuprar neta da companheira na Bahia

Caso ocrreu em 201 - Foto: Ilustrativa/Haeckel Dias/Ascom PC-BA

Um homem de 52 anos está sendo acusado de estuprar a neta da companheira na cidade de Jitaúna, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, a vítima é uma adolescente de 14 anos.

O suspeito foi preso nesta segunda-feira, 20, no distrito de Vila Temão, na zona rural do município. As investigações foram iniciadas após policiais da Delegacia Territorial (DT) de Jitaúna ouvirem sobre a repercussão do crime.

O homem permanece custodiado e será transferido para o Conjunto Penal de Jequié, onde aguardará posicionamento da Justiça.

Depoimentos

De acordo com a polícia, a vítima, junto com a mãe e outros familiares, foram ouvidos na unidade. A polícia analisa as imagens apreentadas que podem comprovar o crime.

Acompanhamento

Segundo a polícia, a adolescente terá acompanhamento psicossocial, garantido por lei.