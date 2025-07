Tigrinho do passado? 57 máquinas caça-níqueis são presas na Bahia

Todo o material recolhido foi levado à sede da Polícia Civil - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma ação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de 57 máquinas caça-níqueis em Feira de Santana, no interior da Bahia, nesta segunda-feira, 30. A operação, batizada de "Terminal Zero", foi deflagrada nas imediações da rodoviária da cidade e no bairro Queimadinha, áreas que vinham sendo monitoradas por envolvimento com tráfico de drogas e crimes patrimoniais.

As equipes cumpriram diligências em três estabelecimentos comerciais localizados na Rua Comandante Almiro, todos próximos ao terminal rodoviário. Nos locais, foram encontradas as seguintes quantidades de equipamentos ilegais:

6 máquinas no “Ponto Rodoviário”;

14 no "Bar do Gonzaga";

37 no hall de entrada da "Pousada Correia".

Ao todo, mais de 80 agentes das Polícias Civil e Militar participaram da ação, que também contou com o apoio de cães farejadores.

Todo o material recolhido foi levado à sede da Polícia Civil, onde será periciado. A corporação informou que serão adotadas as providências legais contra os responsáveis pelos estabelecimentos onde os equipamentos foram encontrados.