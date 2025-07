Jovem esquartejada na Bahia: mãe revela alerta sobre consequências de crimes

Anna deixa três flhos - Foto: Reprodução redes sociais

A mãe de Anna Luiza Lima Brito, de 21 anos, jovem morta esquartejada por uma facção criminosa após suspeita de atrair namorado para a morte, em Eunápolis, alertou a filha sobre as consequências sofridas por quem comete crimes.

Ela contou também que a filha dizia não ter medo de morrer, mas sim da forma como isso poderia acontecer. "Eu falei com ela: 'Anna, da forma que você está vivendo, você não vai morrer com 80 anos, deitada em uma cama. Vai ser sofrido'. Só que eu não imaginava que seria tanto. Assistir aos vídeos que eles fizeram e espalharam pela cidade me arrebentou por dentro", contou a mãe da jovem.

Até a manhã desta segunda-feira, 30, nenhum suspeito de envolvimento nos crimes foi preso. Conforme a Polícia Civil, já existem indicativos de autoria do crime e diligências são realizadas para localizar os suspeitos.

O que aconteceu?

Segundo a Polícia Civil, no dia 23 de junho, Anna Luiza atraiu Matheus Rodrigues de Souza, de 24 anos, para um mercadinho em Eunápolis e avisou ao autor do crime onde ele estava. Dois dias depois, no dia 25, ela foi encontrada esquartejada em uma estrada.

"Isso que aconteceu com a minha filha é fruto da desobediência, da rebeldia, de achar que é dona do mundo. Jovem não pensa, acha que todo mundo está errado e só ele está certo", falou Liliane Lima, mãe de Anna Luiza.

Liliane disse ainda que não vai "clamar por justiça" e nem protestar na rua pela perda. "Eu disse para ela que a gente ia sofrer, mas vida ia seguir. É um caminho que ela escolheu. Quem entra no crime sabe tudo que pode acontecer e eu acho incrível a coragem e burrice que ela teve, porque ela não precisava", lamentou.

"Anna Luiza tinha apoio e família, mas mergulhou de cabeça [no crime]. Descobrir quem fez [isso], não vai trazer minha filha de volta", disse a mãe.