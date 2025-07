Conheça praia no Brasil que tem água quente o ano todo

Praia próxima à Usina Nuclear de Angra dos Reis - Foto: Reprodução/Youtube/@Rio para Pobres

O mês de junho, além dos festejos juninos comemorados na região Nordeste, também marca o início do inverno, estação que promete temperaturas mais baixas e uma maior quantidade chuvas.

Diante disso, quem deseja curtir uma praia fica um pouco mais receoso em virtude das temperaturas da água. Mas, no Brasil existe uma praia onde as águas são quentes durante todo o ano. Ela fica localizada próxima à Usina Nuclear de Angra dos Reis, chamada de Praia do Laboratório. As informações são do portal IG.

A água desta localidade é quente sempre por conta do processo de resfriamento das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2. A água do mar é utilizada para resfriar o vapor gerado na produção de energia elétrica e, após passar por um sistema isolado, é devolvida ao oceano com temperatura entre 3°C e 5°C mais elevada.

De acordo com a Eletronuclear, responsável pelas usinas, não há contato entre a água do mar e materiais radioativos, garantindo segurança aos banhistas. Com uma pequena faixa de areia cercada por vegetação exuberante, a Praia do Laboratório é um refúgio pouco explorado por turistas.

O acesso não é sinalizado, mas partindo de São Paulo, o trajeto mais comum é pela Rodovia Rio-Santos (BR-101), seguindo por uma estrada asfaltada próxima às usinas.

Saiba como chegar:

Partindo de São Paulo: siga pela BR-101 (Rio-Santos) até Angra dos Reis.

Acesso à praia: procure uma estrada asfaltada próxima às usinas nucleares (não há placas indicativas).

Estacionamento: há um local para estacionar perto da orla.