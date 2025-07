Veja 5 comidas quentes para se aquecer no frio

Fundue salgado - Foto: Divulgação

O frio chegou marcando uma época onde todos tiram os casacos e cobertores mais quentinhos do armário. Com isso, muitos ainda sentem na necessidade de comer algo um pouco mais quente nas refeições. CSendo assim, separamos uma lista de receitas para aquecer o corpo e a alma.

Incluindo caldos, purês e outras receitas para esse inverno de 2025, confira a lista:

Comidas para se aquecer no inverno

Escondidinho de carne de panela

Utilizando algumas batatas e uma carne de boa qualidade, facilmente pode-se fazer uma receita aconchegante e bem quentinha.

Basta fazer um purê com as batatas, fritar a carne em uma frigideira até que elas fiquem com uma crostinha caramelizada. Após isso, é necessário colocar uma camada de purê, depois adicionar uma camada de carne, e cobrir tudo com outra camada de batatas. Finalizando resta adicionar uma camada de queijo por cima, colocar por um tempo no forno para gratinar e depois resta somente aproveitar.

Escondidinho de carne de panela | Foto: Divulgação

Polenta cremosa com ragu à bolonhesa

Outra receita que exala conforto e calor para esse frio, é uma boa polenta acompanhada com um ragu de molho bolonhesa.

O prato é simples, porém atende às expectativas de ser quente e trazer conforto para quem está comendo, basta preparar uma polenta cremosa, utilizando uma receita de sua preferência. Para o ragú, basta levar uma carne à uma panela quente e deixar com que ela fique dourada, adicione o molho de tomate e água, deixando com que a mistura cozinhe e a carne fique macia. Finalizando, desfie a carne e adicione à polenta.

Polenta cremosa com ragu à Bolonhesa | Foto: Divulgação

Fondue

Mais uma receita que é de lei quando o clima esquenta são os fondues, tanto os doces quanto os salgados.

O salgado, geralmente feito com queijo, é muito bem acompanhado com pão, salame, presunto, carnes, e diversos outros acompanhamentos, a imaginação é o limite.

Para fazer basta escolher queijos de boa qualidade, os mais recomendados são, mussarela, provolone, prato e gorgonzola, e em uma panela quente ir adicionando cada queijo aos poucos para que derretam e formem uma pasta, não tão rala, mas também não tão grossa e o sirva junto dos acompanhamentos.

Fundue salgado | Foto: Divulgação

Já para o doce, o modo de preparo é basicamente o mesmo, porém trocando os queijos por chocolate ao leite e meio amargo. Esse fondue pode ser acompanhado por uma diversidade de frutas, como banana, uvas, morango, abacaxi, e outras.

Fundue de chocolate | Foto: Divulgação

Caldo de mandioca com carne desfiada

Um caldo sempre é uma boa pedida quando se tem um clima mais frio. Essa receita ainda possui um diferencial por ser prática, mas não deixar a qualidade para trás.

Para prepará-lo, basta cozinhar a mandioca e depois batê-la no liquidificador ou mixer junto de um pouco da água de seu cozimento, formando um caldo com textura de veludo.

Como acompanhamento, escolha uma boa carne e faça da maneira que preferir, desfiada, cozida em cubos, grelhada, independentemente da forma de preparo, será um bom casamento para o caldo.