Ninguém acerta a Mega-Sena e bolada de R$ 45 milhões acumula

Dezenas sorteadas foram: 08 – 14 – 15 – 33 – 34 – 54. - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Ninguém levou o prêmio principal do concurso 2.880 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira, 26, e o valor acumulado agora está estimado em R$ 45 milhões para o próximo concurso, que acontece no sábado, 28.

Apesar de nenhum bilhete ter cravado os seis números, 52 apostas acertaram cinco dezenas e garantiram R$ 46.466,44 cada uma. Outras 3.289 apostas acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 1.049,49.

No interior de Pernambuco, 18 apostas foram premiadas na faixa da quadra. Os vencedores são das regiões do Agreste, Sertão e Zona da Mata Sul, e cada um receberá R$ 1.049,49.

Como apostar

Quem quiser tentar a sorte no próximo concurso pode registrar sua aposta até as 19h do sábado (28), no horário de Brasília. As apostas podem ser feitas presencialmente em qualquer lotérica do país ou online, pelo site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 5,00.