Gatos sentem frio? Saiba onde eles devem dormir nas noites geladas

Gatos precisam de cuidado maior no frio - Foto: Freepik

Ao contrário do que muita gente pensa, os gatos sentem frio sim, e alguns mais do que outros. Apesar da fama de independentes e resistentes, os felinos domésticos estão longe de serem imunes às baixas temperaturas. Com a chegada do inverno, é essencial redobrar os cuidados com o bem-estar térmico do seu bichano.

De acordo com veterinários, a temperatura corporal ideal dos gatos varia entre 37,7 °C e 38,9 °C.

Quando o termômetro interno do animal cai abaixo disso, ele entra em estado de hipotermia, condição que pode se agravar rapidamente, exigindo atenção médica imediata, especialmente se a temperatura chegar a 32 °C ou menos, quando há risco de congelamento.

Onde o gato deve dormir nas noites frias?

Os especialistas recomendam que os gatos durmam em lugares elevados, protegidos de correntes de ar e aquecidos, segundo o site Gazeta de SP.

Prateleiras, nichos altos ou até a cama dos tutores são locais ideais. O uso de cobertores grossos, tecidos macios e quentinhos também ajuda a manter o conforto térmico.

Gatos de pelagem fina, como o Sphynx, são ainda mais vulneráveis e exigem atenção especial.

Caso o animal não goste de ser coberto com mantas, a orientação é deixá-lo em superfícies aquecidas, observando sempre se ele se adapta. Se o gato se mostrar desconfortável, não é recomendável insistir.

Como o inverno muda o comportamento dos felinos

Com a chegada do frio, os gatos naturalmente procuram locais mais quentes para dormir e tendem a reduzir seus movimentos, conservando energia.

Durante essa época, muitos também desenvolvem uma pelagem mais espessa para se proteger das temperaturas baixas, mas isso não significa que estejam totalmente protegidos.

Outro comportamento comum no inverno é o aumento do apetite. Os gatos gastam mais energia para manter a temperatura corporal, o que pode ser compensado com uma dieta levemente mais calórica, sempre com orientação veterinária.

Casacos para gatos funcionam?

Embora pareça uma solução prática, vestir gatos com roupas não é recomendado.

Ao contrário dos cães, os felinos precisam de liberdade de movimento e têm um comportamento instintivo de limpeza, passam boa parte do dia se lambendo para manter os pelos em ordem. As roupas podem gerar estresse, desconforto e dificultar a higiene natural.

O que fazer para proteger seu gato do frio: