Solstício de Inverno: dia mais curto e noite mais longa acontece hoje

Posição do sol no céu causa falsa impressão de ficar "parado" - Foto: NASA/JOSHUA STEVENS

Começa oficialmente nesta sexta-feira, 20, o inverno, mais precisamente às 23h42 (no horário de Brasília). Conhecido como solstício de inverno, será o dia mais curto do ano, e a noite entre os dias 20 e 21 será a mais longa, de acordo com informações do guia de observação astronômica In-The-Sky.org. O fenômeno ocorre duas vezes por ano (no verão, acontece o oposto, com o dia mais longo).

Assim, no Brasil, o sol irá se pôr nesta sexta-feira, 20, às 17h16, segundo o Climatempo. A noite será então desse horário até às 5h55 da manhã de sábado, 21.

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) nesses dias, a posição do Sol no céu causa a falsa impressão de ficar “parada” por um breve período. É dessa ilusão que vem o nome solstício, originado do latim e que significa “Sol parado”.

Ainda conforme o MCTI, as estações do ano ocorrem devido à inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita e também ao seu movimento de translação ao redor do Sol, portanto o início das estações está associado aos solstícios (inverno e verão) e aos equinócios outono e primavera.

O que é o solstício?

Fenômeno astronômico que ocorre duas vezes por ano e marca o início do verão e do inverno;

Em termos técnicos, é quando o Sol atinge a maior ou a menor inclinação em relação à Linha do Equador;

Isso ocorre porque a Terra obedece tanto a um movimento de translação ao redor da estrela, quanto a um movimento de rotação em seu próprio eixo;

Com isso, a incidência de luz sobre os hemisférios é diferente.

No fenômeno, a incidência de luz sobre os hemisférios é diferente | Foto: Vito Technology, Inc. via Starwalk.space

Data do solstício varia a cada ano

Durante o solstício de verão, o Sol alcança sua maior altura no céu. Na ocasião, o dia é mais longo e a noite, mais curta. Enquanto o inverno é o contrário, o astro atinge o ponto mais baixo, o que torna mais curto o dia e mais longa a noite.

Segundo o MCTI a melhor forma de ver o fenômeno, portanto quando ele está mais acentuado, é quanto mais afastado do equador terrestre o observador se encontra. Por isso, quem está próximo ao equador terrestre, não percebe diferença no comprimento dos dias. Já quanto maior a latitude, mais perceptível é a diferença que chega ao máximo nos polos, onde o sol não nasce no inverno e não se põe no verão.

Inverno na capital baiana começou com dia chuvoso | Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Assim, durante os solstícios, observa-se também que na Linha do Equador os dias e as noites têm sempre 12 horas. Já os círculos polares Ártico e Antártico têm um único dia do ano com 24 horas de luz ou de escuridão.

As datas exatas dos solstícios podem variar a cada ano. Geralmente, ocorrem entre os dias 20 e 22 de junho e entre os dias 20 e 23 de dezembro. No Brasil, como em todo o hemisfério sul, em junho tem-se o solstício de inverno e em dezembro, o solstício de verão.