Jovem morre após acidente com pólvora durante ritual religioso

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A jovem deixa dois filhos, além da mãe e do companheiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma jovem de 26 anos morreu, na segunda-feira, 20, após sofrer queimaduras graves durante um ritual religioso realizado na zona rural de Araraquara (SP). A vítima foi identificada como Josélia Santos Oliveira.

O acidente aconteceu na última sexta-feira, 17, quando ela foi socorrida inicialmente em Américo Brasiliense. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida no dia seguinte para a Santa Casa de Araraquara, onde permaneceu internada até não resistir.

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Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o incidente ocorreu durante a manipulação de pólvora em um ritual. O material teria caído no momento da queima, provocando chamas que atingiram principalmente o tórax e o rosto da vítima.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi classificado como morte suspeita e segue sob investigação.

Despedida e familiares

O corpo foi encaminhado para Ribeirão Preto, onde ocorreram o velório e o sepultamento nesta terça-feira, 21, conforme comunicado da Funerária Terezinha de Jesus.

A jovem deixa dois filhos, além da mãe e do companheiro.