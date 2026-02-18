BRASIL
Jovem morre após ser pisoteado por touro em rodeio clandestino
Ocorrência foi registrada como morte acidental e as circunstâncias do rodeio clandestino estão sob investigação
Por Luan Julião
Um evento realizado de forma clandestina terminou em tragédia na noite de terça-feira, 17, no município de Iporá, Goiás. O jovem Leandro Pereira de Andrade, de 23 anos, morreu após ser atingido por um touro durante um rodeio ilegal.
De acordo com informações preliminares, o animal pisoteou o jovem na região do tórax. Durante os procedimentos de atendimento médico, ele ainda sofreu uma parada cardíaca, o que agravou o quadro clínico.
A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso foi formalmente registrado na delegacia da cidade como morte acidental. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pela Polícia Civil de Goiás, que investiga os detalhes do evento e as responsabilidades envolvidas.
