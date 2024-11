Jovem possui tumor raro e teve mudança na cor da pele; entenda

Jovem começou a sentir os primeiros sintomas em 2015 - Foto: Arquivo Pessoal

A cearense Sabrina Gomes, de 24 anos, que foi diagnosticada com Síndrome de Cushing e com um timoma, um tumor raro no tórax, notou a mudança na cor da pele cinco anos após receber o diagnóstico. O tumor no tórax produz um hormônio chamado ACTH, que já é naturalmente produzido pelo corpo humano para regular diversas funções do organismo, mas que existir em excesso faz desenvolver a Síndrome de Cushing.

Um dos efeitos do excesso é fazer com que as chamadas glândulas adrenais produzam, também em excesso, o cortisol responsável por regular os níveis de açúcar no sangue e fortalecer o sistema imunológico. Por conta disso, há algumas alterações de pigmentação.

Confira a cronologia do problema vivido por Sabrina

2015: Ela começou a sentir os primeiros sintomas aos 15 anos teve inchaço e manchas pretas pelo corpo, além de sentir ansiedade devido aos sintomas. A jovem foi diagnosticada com Síndrome de Cushing e com um timoma. Os dois problemas causam dificuldades respiratórias, insuficiência renal, pressão alta, distúrbios metabólicos e podem até mesmo mudar a tonalidade da pele.

2015-2017: Sabrina passou por duas cirurgias para retirada do nódulo enquanto ainda era paciente no Hospital Infantil Albert Sabin.

2020: A primeira vez que Sabrina notou o início do escurecimento na pele veio cerca de cinco anos após o diagnóstico.

2022: Sabrina passou por uma cirurgia de retirada das glândulas adrenais, o que acelerou o processo de escurecimento da pele. A retirada das glândulas resolveu os excessos de cortisol causados pela Síndrome de Cushing, mas o tumor continua a crescer e tem atualmente 17 centímetros. A cirurgia também acelerou o processo de escurecimento da pele dela.

2024: Sabrina passou por cirurgia para fazer dois procedimentos: drenar a água do pericárdio (membrana que envolve o coração) e alargar a traqueia, que está sendo comprimida pelo tumor.

Mudança na pele

A retirada das glândulas resolveu os excessos de cortisol causado pela Síndrome de Cushing, mas o tumor continuou a crescer. A cirurgia, no entanto, gerou um efeito colateral - a mudança na cor da pele de Sabrina; entenda como aconteceu:

pós a retirada das glândulas adrenais, o tumor continuou a estimular a produção do hormônio ACTH

➡️ O ACTH tem a mesma origem e é produzido no mesmo processo que cria o hormônio MSH, que é responsável pela produção de melanina, uma proteína que dá cor à pele

➡️ Como o MSH e ACTH têm uma origem comum, os receptores das células acabam entendendo os dois como semelhantes

➡️ Com os níveis de ACTH altos por conta do tumor, o hormônio continuou a se acoplar com as células receptoras que produzem melanina, como se fosse MSH; já que os dois hormônios são "parecidos", as células acopladas ao ACTH, pensando se tratar do MSH, aumentaram a produção de melanina

➡️ O corpo de Sabrina, com excesso de ACTH, começou a produzir melanina em excesso, levando à hiperpigmentação da pele, causando o escurecimento de áreas do corpo.