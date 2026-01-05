Jovem que desapareceu em montanha é encontrado com vida após 5 dias

Roberto Farias Thomaz - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Roberto Farias Thomaz foi encontrado com vida na manhã desta segunda-feira, 5, após passar cinco dias desaparecido no Pico Paraná, o ponto mais alto da região Sul do Brasil. O jovem, de 19 anos, havia sumido enquanto fazia uma trilha acompanhado de uma amiga, que o deixou para trás. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Paraná.

O desaparecimento ocorreu após a virada do ano, durante a subida da montanha com a amiga Thayane Smith. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), Roberto desceu o o pico sozinho e chegou a andar mais de 20 km até chegar ao local onde foi encontrado.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em um vídeo divulgado pela família nas redes sociais, o jovem conta que está em uma fazenda na região. "Estou cheio de roxo no corpo, várias escoriações, não consigo enxergar porque perdi meu óculos, mas estou bem", diz Roberto.

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, grupos especializados em resgate em áreas de difícil acesso e voluntários experientes na Serra do Ibitiraquire. O jovem havia desaparecido na manhã de quinta-feira, 1º, após se separar do grupo durante a descida da trilha.

Desde então, operações terrestres e aéreas foram realizadas em uma região considerada extremamente técnica, com mata fechada, trechos íngremes, penhascos, escadarias de pedra, grampos metálicos e variações climáticas bruscas.

Diante da complexidade do terreno, o Instituto Água e Terra (IAT) determinou a restrição temporária de acesso ao Parque Estadual Pico Paraná, medida adotada para garantir a segurança de visitantes e facilitar o trabalho das equipes de resgate.

A Polícia Civil acompanha o caso e instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do desaparecimento, inicialmente tratado como um incidente em ambiente natural.