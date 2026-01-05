Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Garota de 15 anos morre após tomar bebida suspeita de ter metanol

Soffia Del Valle Torrealba Ramos era venezuelana e comprou gin com amigos para comemorar o Ano Novo

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

05/01/2026 - 10:03 h
A adolescente venezuelana Soffia Del Valle Torrealba Ramos, de 15 anos, morreu no sábado, 3, após ingerir uma bebida alcoólica suspeita de adulteração com metanol, em São Paulo. Segundo a polícia, ela passou mal após consumir gin comprado em uma adega durante as comemorações de Ano Novo.

De acordo com as investigações, Soffia saiu de casa na madrugada de 1º de janeiro para celebrar a virada do ano com outras cinco pessoas, entre elas uma prima de 13 anos, dois adolescentes de 15 anos e duas mulheres de 33 anos. O grupo comprou a bebida em uma adega e seguiu para a residência de um dos participantes.

A mãe da adolescente, Nelkis Del Valle Ramos Hernandez, de 36 anos, informou à polícia que a filha saiu de casa por volta das 2h e retornou cerca de 9h depois. Apesar da suspeita de que tivesse ingerido bebida alcoólica, a jovem negou. A mulher saiu para trabalhar e deixou a filha dormindo, mas, ao retornar, não conseguiu acordá-la e a levou para um hospital.

Soffia foi internada, mas morreu dois dias depois. Segundo a ficha médica do Hospital Cidade Tiradentes, a possível causa da morte é intoxicação por metanol.

Leia Também:

VÍDEO: Mulher é esfaqueada e morta por ex-namorado no meio da rua
Pai asfixia e mata filho de 2 anos após ver foto da ex com namorado
Mãe de santo é encontrada morta dentro de casa

A Polícia Civil identificou o estabelecimento que vendeu a bebida e apura a origem do produto. O caso foi registrado inicialmente no 49º Distrito Policial (São Mateus) e será investigado pelo 54º DP (Cidade Tiradentes), como morte suspeita.

Tags:

adolescente intoxicação investigação policial metanol São Paulo

