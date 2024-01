Jovem que teve reação ao cheirar pimenta tem piora no quadro de saúde | A TARDE

A mãe da jovem Thais Medeiros, que teve uma para cardiorrespiratório após cheirar um frasco de pimenta, em Goiânia-GO, revelou na quinta-feira, 4, que a filha teve uma piora em seu quadro de saúde nos últimos meses, apresentando picos de febre.

O diagnóstico de Thais é de edema cerebral, com lesões irreversíveis. A família documenta o processo de recuperação no perfil pessoal dela no Instagram.

De acordo com Adriana Medeiros, o desejo da família é que Thais possa ir para casa, ficar perto das duas filhas pequenas, retomar seus tratamentos de neuromodulação, fonoaudiologia, entre outros.

Apesar da vontade, as despesas são altas, e em face ao quadro de saúde e a dependência da filha, Adriana precisou se ausentar do trabalho para cuidar da jovem.

A família de Thais realizou uma vaquinha que tem como objetivo arrecadar R$ 315 mil para ajudar nos custeios do tratamento.