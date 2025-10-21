Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Jovem resgata iPhone intacto enterrado em praia e devolve à dona

Celular foi encontrado na Praia Central por Mateus Natan

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

21/10/2025 - 7:39 h
Imagem ilustrativa da imagem Jovem resgata iPhone intacto enterrado em praia e devolve à dona
-

Um vídeo publicado nas redes sociais viralizou ao mostrar um jovem resgatando um iPhone que estava enterrado na Praia Central, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

O aparelho estava intacto funcionando normalmente e foi devolvido para a dona. O vídeo foi feito por Mateus Natan da Silva, de 27 anos, que mostra um detector de metais apitando à medida que se aproxima de onde está o celular.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O celular foi encontrado em 19 de setembro, mas o vídeo só foi publicado no mês de outubro.

"Lavei com água corrente para tirar o sal e a areia e, depois disso, deixei ele mergulhado no arroz por dois dias inteiros. Coloquei no carregador e, inacreditavelmente, ele ligou. Porém, o celular não estava no modo perdido e também não havia nenhum contato de emergência", disse Mateus.

Ele tirou o chip do celular e colocou em outro aparelho para tentar localizar a proprietária.

Leia Também:

Saiba se vale a pena manter iPhone 16 ou migrar para o 17
Leilão da Receita Federal tem iPhone 14 fixado por R$ 1,5 mil
Carregamento lento vira problema no iPhone Air

"Colocamos esse número na chave Pix e pronto: tínhamos um nome. Aí ficou fácil. Eu fiz um story mostrando o nome dela e pedindo ajuda para encontrar essa pessoa".

Mateus compartilhou o áudio enviado pela proprietária, que já tinha desistido de tentar encontrar o aparelho.

"Eu chorei tanto naquela noite. Eu estava de tênis e calça, entrei no mar para procurar esse celular, não achei. Tive que ficar sem até quinta-feira e tive que comprar outro. Eu pensei: 'Nunca mais vou achar o celular'. E está aí o 'querido', funcionando", disse a dona do iPhone.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Detectorismo e Aventuras 🌊⛱️ (@embuscadeumtesouroperdido)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celular enterrado praia resgate

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior

Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Play

Vídeo: teto de maternidade desaba em cima de incubadoras

Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

x