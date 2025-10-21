BRASIL
Jovem resgata iPhone intacto enterrado em praia e devolve à dona
Celular foi encontrado na Praia Central por Mateus Natan
Por Bernardo Rego
Um vídeo publicado nas redes sociais viralizou ao mostrar um jovem resgatando um iPhone que estava enterrado na Praia Central, em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.
O aparelho estava intacto funcionando normalmente e foi devolvido para a dona. O vídeo foi feito por Mateus Natan da Silva, de 27 anos, que mostra um detector de metais apitando à medida que se aproxima de onde está o celular.
O celular foi encontrado em 19 de setembro, mas o vídeo só foi publicado no mês de outubro.
"Lavei com água corrente para tirar o sal e a areia e, depois disso, deixei ele mergulhado no arroz por dois dias inteiros. Coloquei no carregador e, inacreditavelmente, ele ligou. Porém, o celular não estava no modo perdido e também não havia nenhum contato de emergência", disse Mateus.
Ele tirou o chip do celular e colocou em outro aparelho para tentar localizar a proprietária.
"Colocamos esse número na chave Pix e pronto: tínhamos um nome. Aí ficou fácil. Eu fiz um story mostrando o nome dela e pedindo ajuda para encontrar essa pessoa".
Mateus compartilhou o áudio enviado pela proprietária, que já tinha desistido de tentar encontrar o aparelho.
"Eu chorei tanto naquela noite. Eu estava de tênis e calça, entrei no mar para procurar esse celular, não achei. Tive que ficar sem até quinta-feira e tive que comprar outro. Eu pensei: 'Nunca mais vou achar o celular'. E está aí o 'querido', funcionando", disse a dona do iPhone.
